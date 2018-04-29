أمين عام الحوار الوطني : ثمرة الحوار هي إعداد الدستور الدائم للبلاد‎

الخرطوم 29 - 4 - 2018 م ( سونا ) - قال الأمين العام للحوار الوطني البروفيسور هاشم علي سالم: إن الحوار الوطني وضع حلولا لمشاكل البلاد كانت مستعصية لأكثر من 60 عاما .

وجزم - في اللقاء الإعلامي حول مسيرة تنفيذ الحوار الوطني اليوم بدار النفط - أن من ثمرة الحوار الوطني تكوين دستور دائم للبلاد. وأضاف أن الحوار وضع ثوابت وطنية وليست ثوابت حزبية، مؤكدا أن حكومة الوفاق الوطني لن تتكرر لجهة أنها تمثل جميع الأحزاب السياسية والحركات المسلحة .

ونفى هاشم أن يكون الحوار الوطني من أجل المحاصصة، مشيرا الى أن سياسة حكومة الوفاق الوطني هي تحويل المواطن من مستهلك إلى مواطن منتج .

وأكد الأمين العام للحوار الوطني أنه تم تكوين لجنة مسؤولة عن تنفيذ التوصيات في الإدارات والوزارات ترفع تقريرها الشهري الى اللجنة التنسيقية العليا والتي بدورها ترفعها لرئيس مجلس الوزراء القومي.