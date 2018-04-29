الساعة الآن اليوم آخر تحديث 06:55:00 PM

أخبار محلية - سياسية

أمين عام الحوار الوطني : ثمرة الحوار هي إعداد الدستور الدائم للبلاد‎

التاريخ : 29-04-2018 - 04:35:00 مساءً
الخرطوم 29 - 4 - 2018 م ( سونا ) - قال الأمين العام للحوار الوطني البروفيسور هاشم علي سالم: إن الحوار الوطني وضع حلولا لمشاكل البلاد كانت مستعصية لأكثر من 60 عاما .
وجزم - في اللقاء الإعلامي حول مسيرة تنفيذ الحوار الوطني اليوم بدار النفط - أن من ثمرة الحوار الوطني تكوين دستور دائم للبلاد. وأضاف أن الحوار وضع ثوابت وطنية وليست ثوابت حزبية، مؤكدا أن حكومة الوفاق الوطني لن تتكرر لجهة أنها تمثل جميع الأحزاب السياسية والحركات المسلحة .
ونفى هاشم أن يكون الحوار الوطني من أجل المحاصصة، مشيرا الى أن سياسة حكومة الوفاق الوطني هي تحويل المواطن من مستهلك إلى مواطن منتج .
وأكد الأمين العام للحوار الوطني أنه تم تكوين لجنة مسؤولة عن تنفيذ التوصيات في الإدارات والوزارات ترفع تقريرها الشهري الى اللجنة التنسيقية العليا والتي بدورها ترفعها لرئيس مجلس الوزراء القومي.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء