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أخبار محلية - سياسية

حسبو يرأس اجتماع اللجنة العليا لإسناد العودة الطوعية

التاريخ : 29-04-2018 - 04:45:00 مساءً
الخرطم 29-4-2018م (سونا) - رأس الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية - اليوم -بالقصر الجمهوري؛ اجتماع اللجنة العليا لإسناد العودة الطوعية بحضور ولاة ولايات دارفور وعدد من الجهات المختصة.
وقال والي جنوب دارفور آدم الفكي - فى تصريحات صحفية - إن الاجتماع أكد أن العودة الطوعية أصبحت القضية الأولى على مستوى رئاسة الجمهورية، لافتا الى عودة أكثر مليون مواطن.
وأضاف الوالي " نحن كولاة سنعمل على إنفاذ برامج العودة الطوعية فى محاورها الثلاثة، وأن تكون دارفور خالية تماما من قضية العودة الطوعية، وزاد قائلا: " إن الهدف من الاجتماع هو حث الجميع على أن قضية العودة الطوعية هي الأولوية" .
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