حسبو يرأس اجتماع اللجنة العليا لإسناد العودة الطوعية

الخرطم 29-4-2018م (سونا) - رأس الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية - اليوم -بالقصر الجمهوري؛ اجتماع اللجنة العليا لإسناد العودة الطوعية بحضور ولاة ولايات دارفور وعدد من الجهات المختصة.

وقال والي جنوب دارفور آدم الفكي - فى تصريحات صحفية - إن الاجتماع أكد أن العودة الطوعية أصبحت القضية الأولى على مستوى رئاسة الجمهورية، لافتا الى عودة أكثر مليون مواطن.

وأضاف الوالي " نحن كولاة سنعمل على إنفاذ برامج العودة الطوعية فى محاورها الثلاثة، وأن تكون دارفور خالية تماما من قضية العودة الطوعية، وزاد قائلا: " إن الهدف من الاجتماع هو حث الجميع على أن قضية العودة الطوعية هي الأولوية" .

