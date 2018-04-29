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أخبار محلية - سياسية

النائب الأول يقدم غداً خطاب أداء الحكومة للنصف الثاني من العام 2017م والربع الأول من هذا العام

التاريخ : 29-04-2018 - 04:58:00 مساءً
الخرطوم 29-4-2018 (سونا) - يقدم النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح، أمام البرلمان غداً خطاب أداء الحكومة للنصف الثاني من العام 2017م
والربع الأول من هذا العام .
فيما يستمع البرلمان - في جلسته ليوم الثلاثاء - لإجابة وزير الداخلية على السؤال المقدم من العضو دكتور علي عبد الرحمن حول ترسيم الحدود ووضع العلامات مع الجارة اثيوبيا، كما يستمع في ذات الجلسة لبيانات وزارات الدفاع والداخلية والعدل عن أداء النصف الأخير من العام 2017م والربع الأول من العام 2018م.
هذا ويستمع المجلس يوم الأربعاء لبيانات الخارجية ومجلس الوزراء والإعلام.
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