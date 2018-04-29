وزير ديوان الحكم الاتحادي يلتقي والي النيل الأزرق‎

الخرطوم 29 - 4 - 2018م (سونا) -التقي الاستاذ حامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي بمكتبه اليوم بوالي ولاية النيل الازرق الاستاذ حسين يس حمد ، وبحث اللقاء مجمل القضايا التي تهم الولاية وعلى رأسها الامنية والسياسية والاقتصادية .

وتطرق اللقاء الى جهود الولاية في تكوين المجالس التشريعية بالمحليات بالاضافة لاستعداد الولاية للموسم الزراعي.

ودعا الوزير الي الاسراع في المجالس التشريعية باعتبارها سلطة اصيلة تقدم الرقابة والتشريع للمعتمدين .

من جانبه اكد الوالي اكتمال كافة استعدادات الولاية للموسم الزراعي، مؤكدا ان حكومة الولاية سوف توفر كل المعينات الزراعية قبل وقت كاف.