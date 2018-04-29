وكيل الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الاندونيسي الجديد

الخرطوم 29-4- 2018 (سونا) -





تسلم وكيل وزارة الخارجية، السفير عبد الغني النعيم، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد السفير عدنان روساليس، سفير إندونيسيا الجديد لدى السودان، توطئة لتقديم النسخة الأصلية لفخامة السيد رئيس الجمهورية.

وعبرالسيد الوكيل عن ترحيبه بالسفير عدنان، متمنياً له التوفيق والسداد في مهمته بالسودان وأكد على استعداد وزارة الخارجية وكافة جهات الاختصاص لتقديم كل مساعدة ممكنة له في سبيل تسهيل أداء مهمته بالسودان والعمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.



واستعرض الجانبان التطور المضطرد للعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية من أجل رفع حجم التبادل التجاري إلى مستوى طموحات البلدين الذين يتمتعان بالكثير من الإمكانات الاقتصادية والتجارية والقواسم الاجتماعية والثقافية المشتركة.

كما وقف الجانبان على الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع القادم للجنة التشاور السياسي بين البلدين على مستوى نائبي وزيري الخارجية، والتنسيق المتصل بينهما وتبادل الدعم في المنظمات الإقليمية والدولية.