وكيل الخارجية يلتقي بالوفد الأمريكي الزائر

الخرطوم 29-4 - 2018 (سونا)



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التقى وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغني النعيم عوض الكريم، بمقر الوزارة اليوم بالوفد الأمريكي الزائر برئاسة السيد/ مارشال بيلينقزلي مساعد وزير الخزانة.



وعبّر السيد الوكيل عن استعداد السودان لبدء المرحلة الثانية من الارتباط الإيجابي بين البلدين. وقدم شرحاً وافياً لجهود السودان لمكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، مشيراً لإشادة كبار المسؤولين بالأجهزة المختصة بالولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول العالم . كما أكد سيادته دور السودان في السلم والأمن الإقليمي واستضافة ملايين اللاجئين من دول عديدة، ودعا سيادته الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز خطوات رفع العقوبات عن السودان ومعالجة الديون ومساعدته في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وذلك للاندماج في الاقتصاد العالمي . ورحب سيادته بالقطاع الخاص الأمريكي في مجالات النفط والمعادن والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والبنية التحتية والتكنولوجيا والاتصالات والتبادل الثقافي والتعليمي ، وتبادل زيارات كبار المسؤولينّ.



من جانبه أعرب السيد مساعد وزير الخزانة الأمريكي عن ترحيبه وتقديره لجهود السودان في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأكد استعداد بلاده لبدء المرحلة الثانية من الحوار الإيجابي بين البلدين . كما عبّر عن ارتياحه لنجاح المرحلة الأولى من خطة المسارات الخمسة والتي أثمرت عن قرار رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على السودان، مؤكداً أن حكومة بلاده قد أبلغت المصارف والمؤسسات بدول الخليج والمنطقة بإمكانية التراسل والتعامل المباشر مع المصارف السودانية .



وشكر المسؤول الأمريكي حكومة السودان على جهودها لتطوير العلاقات مع بلاده ، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز وتنمية علاقاتها الثنائية بين البلدين .



هذا وقد أكد السيد الوكيل التزام السودان بقرارات مجلس الأمن الخاصة بكوريا الشمالية وذلك وفقاً لالتزامه بميثاق الأمم المتحدة وجهوده لتحقيق السلم والأمن الدوليين.