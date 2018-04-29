افتتاح الدورة التدريبية في مجال حقوق الإنسان بوزارة الخارجية



الخرطوم 29-4- 2018 (سونا) -



افتتحت صباح اليوم، بوزارة الخارجية الدورة التدريبية في مجال حقوق الإنسان للقضاة والحقوقيين السودانيين، والتي تستمر لخمسة أيام ، ويتم تنظيم الدورة بشراكة بين وزارتي الخارجية السودانية والإيطالية ومعهد أبحاث السلام بجامعة الخرطوم وجامعة سانت آنا الإيطالية ، كما

تأتي الدورة وفقا لمخرجات لجنة التشاور السياسي بين السودان وإيطاليا التي عقدت في مارس الماضي .

ويشارك في الدورة 21 متدرباً تم ترشيحهم من السلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الدفاع وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ووزارة الخارجية.

وقد حضر الجلسة الافتتاحية من وزارة الخارجية كل من سعادة السفير محمد عيسى إيدام المدير العام للشؤون الأوروبية والأمريكية ممثلاً للوزارة، السفير خالد موسى، مدير إدارة الشؤون الأوروبية، السفير سيد الطيب، مدير إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل، إلى جانب السفير الإيطالي بالخرطوم فابريزيو لوباسو. كما حضر من جامعة الخرطوم كل من السيد مدير معهد أبحاث السلام، بروفيسور منزول عسل، دكتور الطيب مركز علي، عميد كلية القانون، ممثلاً للسيد مدير الجامعة، إلى جانب ثلاثة أساتذة من جامعة سانت آنا وجامعة نابولي. كذلك حضر الافتتاح السيد مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وممثل السلطة القضائية.

