السودان يؤكد التزامه بقرارات مجلس الأمن بشأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

الخرطوم 29-4-2018(سونا) - جدد السودان موقفه الثابت والتزامه التام بإنفاذ كافة القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات المفروضة على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية .وأكدت وزارة الخارجية في بيان صحفي عدم وجود أي تعاملات له مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سواء كانت في القطاعات المشمولة بالعقوبات أو أي قطاعات أخرى .

وفيما يلي تورد (سونا) البيان الصحفي :

في اطار الارتباط البناء بين جمهورية السودان والولايات المتحدة الأمريكية انعقدت اليوم الأحد 29 ابريل الجاري مباحثات ثنائية بين البلدين حيث ترأس الجانب السوداني السيد وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغني النعيم عوض الكريم وترأس الجانب الأمريكي السيد/ مارشال بيلينقزلي مساعد وزير الخزانة .

تناولت المباحثات التزام السودان بقرارات مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ، وفي هذا الصدد تود وزارة خارجية جمهورية السودان أن تفيد بالآتي :

1/ التزام السودان بكافة المواثيق الإقليمية والدولية لدعم السلم والأمن الدوليين والحفاظ عليهما من أجل عالم خال من أسلحة الدمار الشامل .

2/ يجدد السودان موقفه الثابت والتزامه التام بكل ارادة وحزم بانفاذ كافة القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات المفروضة على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية .

3/ يؤكد السودان عدم وجود أي تعاملات له مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سواء كانت في القطاعات المشمولة بالعقوبات أو أي قطاعات أخرى .



