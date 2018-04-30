قوات الدعم السريع تؤمن العودة الطوعية بجبال الأنقسنا

باو في 30-4-2018م ( سونا ) - إستقبلت جماهير قرى محلية باو بولاية النيل الأزرق صباح اليوم قوات الدعم السريع وذلك بهدف تأمين العودة الطوعية وإنجاح الموسم الزراعي وعبرت عن حبها للسلام والأمن وتطلعها للتنمية.

وأكد الأستاذ عبدالغني دقيس خليفة معتمد محلية باو لدى مخاطبته الحشود أن شعار المحلية (سلام استقرار، تنمية) وأن السلام أصبح واقعا معاشا ولاسبيل للرافضين للانضمام لمسيرة السلام في تحقيق غاياتهم الرخيصة والمتاجرة بقضايا مواطني المحلية.

وأوضح أن هدف المحلية هو مضاعفة الإنتاج والإنتاجية واستكمال العودة وتأمين استقرار العائدين. وأضاف أن نجاح العودة الطوعية يرجع للعفو العام الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وللتمديد المتكرر لوقف إطلاق النار الذي التزمت به القوات المسلحة في كافة مناطق المحلية لافتاً إلى الرعاية الكريمة من حكومة الولاية بقيادة الأستاذ حسين يسن حمد الذي ظل يقف ويرعى كافة مناشط المحلية ويقوم بدعمها في كافة المجالات من إعمار للمدارس والمرافق الصحية ورتق النسيج الاجتماعي الذي ساهم في عودة المواطنين من دولة جنوب السودان وإثيوبيا، والعودة الداخلية من محليات الولاية المختلفة والولايات المجاورة إلى مناطقهم.

