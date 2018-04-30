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كبير دبلوماسيي الصين يزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع

التاريخ : 30-04-2018 - 11:47:00 صباحاً
بكين - 30 - 4 - 2018 - (رويترز) - قال لو كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن وانغ يي كبير مسؤولي الشؤون الخارجية في الحكومة الصينية سيزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع.
وأضاف في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للخارجية الصينية أن من المقرر قيام وانغ بهذه الزيارة يومي الأربعاء والخميس.
وتأتي هذه الزيارة بعد تزايد الآمال الأسبوع الماضي بحدوث انفراجة لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية المقسمة في أعقاب اجتماع قمة تاريخي بين الزعيمين الكوري الشمالي كيم جونج أون والكوري الجنوبي مون جيه-إن تعهد خلاله الاثنان "بنزع السلاح النووي بشكل كامل" من شبه الجزيرة الكورية.
وكان مكتب مون قد قال يوم الأحد إن كيم أبلغ مون إنه سيغلق موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية في مايو على مرأى من العالم الخارجي.
وكانت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية الصينية قد قالت في افتتاحية يوم السبت إن نزع السلاح النووي من شأنه إنهاء العداء بين الجانبين "وبدء عهد جديد من التنمية" في شبه الجزيرة الكورية لكنها أضافت أن إعلان الجمعة لم يتضمن خطة للوصول إلى هذا الهدف.
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