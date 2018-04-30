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أخبار محلية - سياسية

تشكيل لجنة طارئة لدراسة خطاب رئيس مجلس الوزراء امام البرلمان

التاريخ : 30-04-2018 - 02:14:00 مساءً
الخرطوم 30-4-2018 (سونا)- اجاز المجلس الوطني في جلسته صباح اليوم برئاسة بروفيسور ابراهيم احمد عمر رئيس المجلس تشكيل لجنة طارئة لدراسة خطاب رئيس مجلس الوزراء القومي الذي قدمه امام المجلس اليوم حول اداء الحكومة للنصف الثاني من العام 2017 والربع الأول من العام 2018.
وتم تشكيل اللجنة برئاسة دكتور احمد محمد ادم التجاني نائب رئيس المجلس الوطني ودكتور محمد مختار نائباً للرئيس والسماني الوسيلة نائباً للرئيس وعضوية رؤساء اللجان الدائمة والمتخصصة بالمجلس وعضوية نواب رؤساء اللجان ورؤساء الكتل البرلمانية وعضوية اخرين.
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