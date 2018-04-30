حسبويؤكد دعم الدولة ومساندتها لبرامج وخطة المفوضية القومية لحقوق الإنسان

الخرطوم في 30/4 (سونا) - أكد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن دعم الدولة ومساندتها لبرامج وخطة المفوضية القومية لحقوق الإنسان حتى تتمكن من أداء دورها المنوط بها على الوجه الأكمل.

واطلع لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم برئيس المفوضية إيمان فتح الرحمن سالم ،على عمل المفوضية في حماية وتعزيز ونشر حقوق الإنسان، ووضع المفوضية القومية لحقوق الإنسان بعد اكتمال مرحلة التأسيس.

وقالت إيمان في تصريحات صحفية إن خطة المفوضية تسعى للتوسع بإنشاء فروع لها بالولايات، مؤكدة استقلالية المفوضية واتباعها للمعايير الدولية والوطنية المنصوص عليها في مبادئ باريس.