هيئة قيادة تشريعي الخرطوم تدعو إلى انسياب السلع بمواقع البيع المخفض في رمضان

الخرطوم 30-4-2018م (سونا) - دعت هيئة قيادة المجلس التشريعي لولاية الخرطوم لانسياب وتوفير السلع الغذائية الضرورية بمواقع البيع المخفض خلال شهر رمضان.

وأكد الأستاذ عبد الله سيد أحمد رئيس لجنة الشؤون المالية في اجتماع الهيئة اليوم برئاسة المهندس صديق علي الشيخ رئيس المجلس، متابعتهم لمواقع البيع المخفض، كاشفا عن اتصالات للجنة مع الجهات ذات الصلة لتوفير وانسياب المواد الضرورية في رمضان، مشيراً إلى وقوفهم على سير العملية الإنتاجية بالجمعيات الزراعية بالولايةً.

وفي سياق متصل استعراض رئيس لجنة التخطيط العمراني جابر حيدوب تقرير اللجنة حول استعداداهم لفصل الخريف وانسياب الإمداد المائي بالولاية .