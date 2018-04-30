رئيس القضاء يفتتح محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام

الخرطوم 30 -4-2018 م (سونا) - افتتح مولانا بروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء، اليوم، بمقر مجمع محاكم الامتداد بالخرطوم، محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام .

وأكد مولانا محجوب الأمين الفكي نائب رئيس القضاء أن افتتاح المحكمة يعد خطوة كبيرة لبسط العدل وتنفيذا لاسترانيجية السلطة القضائية في العمل النوعي المتخصص، مشيرا إلى أن المحكمة ستلعب دورا كبيرا في إرساء دعائم العدالة والحفاظ على المال العام.

وأضاف أن السلطة القضائية ستوفر كافة المعينات لتؤدي المحكمة الدور المنوط بها، لافتا إلى أن السلطات والاختصاصات الواسعة التي منحت لها للنظر في هذه القضايا ستحقق سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بمبادئ العدالة .

من جانبه استعرض مولانا عبد المجيد إدريس علي نائب رئيس القضاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بهذه المناسبة دلالات إنشاء المحكمة وسلطاتها ومراحل التقاضي فيها، مبينا أن إنشاء المحكمة من شأنه أن يبسط السلطة القضائية ويعزز فرص العدالة وإحقاق الحق خاصة في مثل هذه الجرائم، مشيرا إلى الاستقلالية التامة التي تتمتع بها المحكمة.