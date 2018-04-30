وزير الدفاع يجدد حرص السودان على إقامة علاقات متميزة مع أمريكا‎

الخرطوم 30 - 4 - 2018 م ( سونا ) - جدّد الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع ، حرص السودان على إقامة علاقات ثنائية متميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية تحقق مصالح البلدين وتسهم في تعزيز الجهود المبذولة لصيانة الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب .

و أكد وزير الدفاع لدى استقباله بمكتبه ظهر اليوم السيد مارشال بلينغسلي مساعد وزير الخزانة الأمريكي والوفد المرافق له بحضور القائم بالأعمال الأمريكي السفير إستيفن كوستيس، أكد التزام السودان بقرارات الأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية والتزامه بمكافحة الإرهاب في إطار التزاماته الأخلاقية تجاه الإنسانية والمجتمع الدولي ، وقدم إجابات شافية عن كل الموضوعات التي تعد محل اهتمام لدى الوفد الأمريكي .

من جانبه عبر مساعد وزير الخزانة الأمريكية عن تقديره للصراحة التي اتسم بها اللقاء، وأكد رغبتهم في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام .

وبحث الاجتماع السبل الكفيلة ببناء الثقة بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية



