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رئيس الوزراء الإثيوبي يصل البلاد بعد غد في زيارة تستمر يومين

التاريخ : 30-04-2018 - 04:40:00 مساءً
الخرطوم 30 -4 -2018 م (سونا) - يصل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي إلى الخرطوم بعد غد الأربعاء في زيارة للبلاد تستغرق يومين يجري خلالها مباحثات رسمية مع السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين ووسائل تعزيزها، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
ويتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءين مع السيد رئيس الجمهورية ، وجلسة مباحثات مشتركة في القصر الجمهوري ، وتصريحات صحفية في ختام الزيارة .
وسيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي خلال الزيارة بمقر إقامته بالفريق أول ركن بكري حسن صالح ، النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي ، والأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية ، كما سيلتقي بمجلس الأعمال السوداني الإثيوبي المشترك.
ويتضمن برنامج زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي كذلك زيارة لنموذج مشروعات التنمية الناجحة بالبلاد.

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