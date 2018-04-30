البشير يطمئن على انسياب وتوفير النقد الأجنبي للاستيراد وموقف السيولة والسحوبات في البنوك

الخرطوم 30-4-2018م (سونا) - اطمأن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية على انسياب وتوفير النقد الأجنبي للاستيراد بجانب موقف السيولة والسحوبات في البنوك .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري والذي ضم وزير رئاسة الجمهورية الدكتور فضل عبد الله، و الفريق مُحمّد عثمان الركابي وزير المالية، و الدكتور عبد الرحمن عثمان وزير النفط والغاز، والأستاذ حاتم حسن بخيت وزير الدولة المدير العام لمكاتب السيد رئيس الجمهورية، ومحافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر.

وقال محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر، في تصريحات صحفية إن الاجتماع استمع إلى تقرير حول الإجراءات والسياسات التي تم اتخاذها في فبراير الماضي فيما يتعلق بالاستيراد ، لافتا إلى أن الاجتماع اطمأن على انسياب وتوفير النقد الأجنبي لاستيراد الدواء والمواد الخام بشكل عام واستيراد السكر وكل متطلبات الفترة القادمة، إضافة إلى توفير النقد الأجنبي والمواد البترولية خلال الفترةالقادمة .

وأشار حازم إلى معاودة تشغيل المصفاة مما سيحدث انفراجا كبيرا في توفير المواد البترولية للموسم الزراعي.

وقال المحافظ "قدمنا تنويرا خلال الاجتماع فيما يتعلق بموقف السيولة والسحوبات التي أصبحت عادية ومتوفرة لدى كافة البنوك للوفاء باحتياجات العملاء من السيولة "، مضيفا أن الاجتماع ، أكد ضرورة اتباع نفس الإجراءات الاقتصادية السابقة التي أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية، وأضاف المحافظ " تحدثنا عن فتح القنوات المصرفية مع الإمارات، والسعودية لتسهيل انسياب حصائل الصادر من الخارج بالإضافة لمدخرات المغتربين".



