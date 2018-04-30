بكري : صعوبات تواجه الاقتصاد السوداني ونعمل على معالجتها

الخرطوم 30-4-2018 (سونا) - قال الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي ان هناك صعوبات تواجه الاقتصاد الوطني، مضيفاً أنهم يعملون على معالجة تلك الصعوبات وصولاً بالاقتصاد لبر الامان، مؤكداً التزامهم بمعاش الناس .

وأشار النائب الاول في رده على مداولات أعضاء المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر عقب خطابه الذي قدمه حول أداء الحكومة للنصف الثاني من العام 2017 والربع الأول من العام 2018 ، اشار إلى أهمية التوظيف الأمثل للموارد والاتجاه نحو الإنتاج والإنتاجية، مشيراً إلى أن ميزانية العام الحالي ميزانية عبور وأن التحرير الاقتصادي جرعة ضرورية ، مؤكدا أن تنفيذ سياسة التحرير الاقتصادي لم تكن كلية بل جزئية مع التركيز على الإنتاج والإنتاجية ومراعاة الضعفاء، وأشار إلى أن أزمة الوقود في طريقها إلى الحل .

وأكد بكري أن هناك معالجات في الفترة المقبلة للوضع الاقتصادي الحالي، مضيفاً أن قضايا المواطن مسؤولية حكومة الوفاق الوطني وستجتهد في معالجة كافة القضايا مع التزامها التام بتحمل مسؤوليتها، موضحاً أن تهريب الموارد وخصوصا الذهب ظل يشكل ضررا بليغا على موارد البلاد وينعكس سلبا على الاقتصاد، موضحا أنه في ظل السياسات المتنوعة كانت لحكومة الوفاق الوطني رؤية واضحة لمكافحة التهريب وستدفع بها إلى المجلس الوطني لإجازته، ومن ثم العمل به، متوقعا أن تسهم هذه الرؤية في الحد من ظاهرة التهريب .

وقال (إن قضيتنا الأساسية هي الإنتاج والإنتاجية)، مشيراً إلى حرصهم على توفير كافة الإمكانات والمعينات لإنجاح الموسم الزراعي المقبل.





