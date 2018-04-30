مجلس الولايات يجيز بيان والي ولاية جنوب كردفان

الخرطوم 30-4-2018 (سونا) - أجاز مجلس الولايات في جلسته اليوم برئاسة الدكتور عمر سليمان رئيس المجلس بيان والي ولاية جنوب كردفان عن أداء الولاية للعام 2017م قدمه اللواء عيسى آدم أبكر. واستعرض البيان قضية السلام وأنه الهدف المنشود الداعي إلى تماسك اللحمة والنسيج الاجتماعي بالدعوة إلى التلاحم والانصهار وإحياء التحالفات بين القبائل والعمل على خلو الولاية من النزاعات القبلية والتناحر، مضيفاً أنه تم إيقاف تنفيذ حكم الإعدام لعدد (29) حالة.

وأوضح أنه كان للمجلس الأعلى للسلام القدح المعلى في محور ترسيخ ثقافة السلام.

وقال إن الولاية أولت الاهتمام بالمحور الصحي في إنشاء 45 مركزا ووحدة صحية وترفيع 5 مراكز إلى مستشفيات وتكملة منشآت أكاديمية العلوم الصحية وزيادة عدد الأطباء العموميين إلى 64 وتعيين 937 قابلة و150 معاون صحي و75 مساعدا طبيا و150 ممرض وممرضة و138 عامل.

واشار الوالي إلى أن الولاية عملت على تحسين النسل الحيواني ومشروعات الأمن الشامل واستزراع السمك، وتنفيذ مشروع اللقاحات للسيطرة على الأمراض، بجانب اعتماد التقانات في نظم الإنتاج الحديثة.

وقال إن عدد المستفيدين من التمويل الاصغر بلغ (192.126) مستفيد من الجنسين.

من جانبهم أشاد نواب المجلس بالبيان ودعوا إلى تكملة بناء مستويات الحكم المحلي (المحليات) والاهتمام بالبيئة في مجال التعدين الأهلي.

