وزير الحكم الاتحادي يلتقي سفير الصين بالسودان‎

الخرطوم 30 - 4 - 2018م (سونا) - التقى الأستاذ حامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي بمكتبه اليوم بسفير دولة الصين بالسودان السفير لي ليانخه، وبحث معه سبل تعزيز العلاقة بين البلدين وتوطيد الشراكات بينهما في كافة المجالات لا سيما الصناعية والمساهمة في المشاريع القومية وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الحكم الاتحادي.

و أكد الوزير عمق العلاقات بين البلدين، مشيدا بجهود دولة الصين ومساهماتها العظيمة في دفع عجلة التنمية في السودان، موضحا أن الصين تعد شريكا أصيلا للسودان في كل المشروعات وأن السودان تربطه علاقة وثيقة وأخوية بدولة الصين.

وقال السيد السفير إن الصين سوف تعمل على مد السودان بكل تجاربها خاصة في مجال الحكم الاتحادي، وأضاف (إننا سوف نعمل مع الإخوة في السودان لتوفير الخبرات والتدريب في مجال الحكم الفيدرالي والاتحادي).