وكيل وزارة الخارجية يلتقي سفير جمهورية كوريا

الخرطوم 30-4-2018م (سونا) - استقبل السفير عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية بمكتبه اليوم بسعادة لي كي سوج، سفير جمهورية كوريا لدى السودان، حيث قدم سعادة السفير الكوري الشكر لوزارة الخارجية السودانية على البيان الذي أصدرته فور ختام القمة الكورية الكورية والذي أشاد بالإرادة القوية لقيادتي وشعبي البلدين لتجاوز الكثير من المرارات والمصاعب والتحديات للقيام بهذه الخطوة الشجاعة والجريئة .

من جانبه اكد السيد الوكيل على دعم السودان لجهود وتطلعات البلدين نحو السلام والازدهار والوحدة .

كما قدم سيادته الشكر لوزارة الخارجية الكورية ومؤسسة كوريا فاونديشن على ترتيب برنامج زيارته لكوريا والذي شهد الدورة الرابعة لاجتماعات التشاور السياسي بين البلدين.

و تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تشمل الترتيب لمراسم توقيع الاتفاقية الإطارية للعون التنموي الكوري والترتيب لمراسم افتتاح مركز البشير المهني الزراعي بمدينة مدني ومآلات الدعوة التي قدمها الجانب السوداني للسيدة لي ميكيونق رئيسة وكالة التعاون الدولية الكورية (كويكا) لزيارة السودان وطلب السودان لإعادة فتح مكتبها بالخرطوم.

ويرى السودان ان تحقيق الزيارة وتوقيع اتفاقية العون التنموي مع كوريا ستشكلان تعزيزاً إضافياً لرغبة الجانبين في تطوير حجم ومستوى ومحتوى التبادل الاقتصادي والتجاري بينهما في تناغم مع توجهات الدبلوماسية الرسمية في البلدين نحو الدبلوماسية الاقتصادية والاستثمارية.

إلى ذلك فقد اتفق الجانبان على توقيع مذكرة التفاهم للتعاون بين المركز السوداني للتدريب ودعم القرار الدبلوماسي والأكاديمية الوطنية الدبلوماسية الكورية.



وفي ذات السياق ، فقد جدد الطرفان عزمهما على مواصلة التعاون اللصيق وتنسيق المواقف بالمنظمات الدولية والإقليمية.