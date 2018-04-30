نائب رئيس الجمهورية يترأس اجتماع الاسناد الوزاري للحملة القومية لمكافحة المخدرات

الخرطوم 30-4-2018م (سونا) - رأس نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بالقصر الجمهوري اليوم الاجتماع الخاص بالإسناد الوزاري للحملة القومية لمكافحة المخدرات بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية واللجنة القومية لمكافحة المخدرات والجهات الأخرى ذات الصلة.

وقالت الفريق شرطة دكتور نور الهدى محمد الشفيع عضو اللجنة القومية لمكافحة المخدرات رئيسة الحملة إن نائب الرئيس وجه بالقيام بحملة وبرامج توعوية شاملة ووضع خطة محكمة، مضيفة أن الاجتماع أكد ضرورة التنسيق الكامل والتعاون بين القطاعات الحكومية بكافة مستوياتها حتى تخرج الحملة بصورة طيبة وتتحقق اهدافها.

وأضافت أن الاجتماع أكد ضرورة مراجعة القوانين الخاصة بتجارة المخدرات بجانب القيام ببرامج دعوية داخل الجامعات ووسط قطاعات الطلاب وفئات المجتمع بخطورة المخدرات، كما وقف على الترتيبات التي اتخذتها اللجنة لمكافحة انتشار المخدرات.

وأشارت إلى أن الاجتماع أمن على دعم مراكز معالجة الإدمان بالصورة المطلوبة وتوقيتها وإنشاء مراكز جديدة وتوفير الدعم اللازم لها .

