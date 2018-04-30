والي النيل الابيض يصدر قرارات بإعفاء وتعيين المديرين التنفيذيين بمحليات الولاية

كوستي 30 - 4 - 2018م (سونا) - أصدر الدكتور عبد الحميد موسى كاشا والي ولاية النيل الابيض قرارا بإعفاء المديرين التنفيذيين بالمحليات، كما أصدر قرارا بتعيين مديرين تنفيذيين بالمحليات على النحو التالي :

النور موسى عبد الله مديرا تنفيذيا لمحلية ربك ، حمزة مصطفى الدسيس مديرا تنفيذيا لمحلية كوستي ،

ناصر الأغبش التجاني ، مديرا تنفيذيا لمحلية الدويم ، محمد علي الكليس ، مديرا تنفيذيا لمحلية القطينة ، عوض إدريس علي العطا مديرا تنفيذيا لمحلية الجبلين، دكتور صلاح محمد ابراهيم مديرا تنفيذيا لمحلية تندلتى ، موسى محمد عبد المجيد ابكر مديرا تنفيذيا لمحلية السلام، آدم محمد سبيل؛ مديرا تنفيذيا لمحلية ام رمتة، العبيد حماد تور النيل مديرا تنفيذيا لمحلية قلي .

ووجه القرار الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع القرارات موضع التنفيذ .