الساعة الآن اليوم آخر تحديث 07:57:00 PM

أخبار محلية - سياسية

والي النيل الابيض يصدر قرارات بإعفاء وتعيين المديرين التنفيذيين بمحليات الولاية

التاريخ : 30-04-2018 - 07:32:00 مساءً
كوستي 30 - 4 - 2018م (سونا) - أصدر الدكتور عبد الحميد موسى كاشا والي ولاية النيل الابيض قرارا بإعفاء المديرين التنفيذيين بالمحليات، كما أصدر قرارا بتعيين مديرين تنفيذيين بالمحليات على النحو التالي :
النور موسى عبد الله مديرا تنفيذيا لمحلية ربك ، حمزة مصطفى الدسيس مديرا تنفيذيا لمحلية كوستي ،
ناصر الأغبش التجاني ، مديرا تنفيذيا لمحلية الدويم ، محمد علي الكليس ، مديرا تنفيذيا لمحلية القطينة ، عوض إدريس علي العطا مديرا تنفيذيا لمحلية الجبلين، دكتور صلاح محمد ابراهيم مديرا تنفيذيا لمحلية تندلتى ، موسى محمد عبد المجيد ابكر مديرا تنفيذيا لمحلية السلام، آدم محمد سبيل؛ مديرا تنفيذيا لمحلية ام رمتة، العبيد حماد تور النيل مديرا تنفيذيا لمحلية قلي .
ووجه القرار الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع القرارات موضع التنفيذ .
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء