النائب الأول يمتدح التنسيق التام بين الجهاز التشريعي والتنفيذي

الخرطوم 30-4-2018م (سونا) أكد الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي التنسيق التام بين الجهاز التشريعي والتنفيذي مما أسفر عن تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية في مقدمتها تعزيز الأمن والسلام عبر ما أعلنه رئيس الجمهورية من وقف لإطلاق النار والعفو عن حملة السلاح ثم إطلاق الحملة القومية لجمع السلاح التي أثبتت عظيم جدواها وكبير منفعتها .

وأشار بكري في التقرير الذي قدمه حول أداء الحكومة للنصف الثاني من العام 2017 والربع الأول من العام 2018 في جلسة المجلس الوطني اليوم برئاسة البروفسير إبراهيم أحمد عمر ، أشار إلى تواصل سعي حكومته لبناء قوات مسلحة رادعة وقادرة على حماية السلام والأمن الوطني، بتطويرها وتحديثها وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لها لمواجهة التهديدات القائمة والمحتملة، حفاظا على السيادة الوطنية والوحدة وحماية مصالح البلاد الاستراتيجية .

وأشار إلى أن جهود حكومته أفلحت في ترقية الأداء الشرطي وتعزيز قوات الشرطة للمحافظة على أمن المواطنين في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، لافتا إلى أن مشروع السجل المدني بلغ التسجيل فيه 26.227.098 بإضافة 550 ألفا خلال الفترة التي أعقبت إنشاء 150 مركز تسجيل إضافي بأنحاء البلاد المختلفة .

ولفت إلى أن حكومة الوفاق الوطني واصلت جهودها في إرساء دعائم الحكم الراشد من خلال نفرة قانونية شاملة، حيث أجاز مجلس الوزراء خلال النصف الثاني من العام الماضي (11) مشروع قانون و(16) اتفاقية، وأجاز خلال الربع الأول من هذا العام (8) مشروعات قوانين و(15) اتفاقية .

وفي إطار تطوير علاقات السودان الخارجية قال بكري إن فترة التقرير شهدت نشاطاً مكثفاً في عقد العديد من الاجتماعات الثنائية في إطار التشاور السياسي والاستراتيجي بين السودان وعدد من دول العالم، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الحوار مع أمريكا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ستبدأ قريبا.

وأوضح التقرير أن اهتمام حكومة الوفاق الوطني جاء مشهودا بالإعلام وعملت كل ما بوسعها لإبراز وجه السودان المشرق خارجيا مع تكريس مبدأ سيادة القانون واحترام الأعراف السائدة في المجتمع والصدق والوضوح في مواجهة القضايا والتسامي عن العصبيات وتقوية روح الانتماء القومي وتمتين ممسكات الوحدة الوطنية وتعزيز السياسات الإعلامية والتواصل مع الكيانات الصحفية وتكثيف الجهود لتحسين وتجويد التناغم بين المركز والولايات في مجال الأداء الإعلامي، بما يضمن وحدة النسيج الوطني عبر تعزيز الرسالة القومية كل ذلك في إطار تعزيز كفالة الحرية المعززة بالمسئولية .

وجدد بكري التأكيد بأن حكومته عملت طوال الفترة الماضية إلى إحداث الاستقرار المطلوب رغم التحديات وتمثل ذلك في تحقيق التوازن في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وخفض عجز الموازنة إلى الحدود الآمنة وزيادة الإنتاج لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتبني حزمة من الإجراءات الاقتصادية لتحقيق الأهداف المعلنة للموازنة وذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الجمركية وإعفاء ضريبة القيمة المضافة على الواردات ورفع ضريبة الرسم الإضافي على بعض السلع الكمالية والاستمرار في دعم السلع الاستراتيجية مع محاصرة تداعيات انفلات سعر الصرف لضمان استقرار العملة الوطنية، مشيرا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ بنهاية العام (5.7%) مقارنة بنحو (5.2%) لعام 2016م بينما ارتفع العجز في الميزان التجاري خلال النصف الثاني من العام 2017م إلى (2.7) مليار دولار مقابل (2.3) مليار دولار لذات الفترة من العام 2016م وذلك لارتفاع قيمة الواردات بنحو (20%) .

وفي جانب جهود حكومة الوفاق الوطني نحو الزراعة أوضح بكري أن حكومته وضعت استراتيجية تمثلت ركائزها في انسياب التمويل وتوفير المدخلات من آليات ومعدات وأسمدة ومبيدات .

كما أوضح أنه تم خلال النصف الثاني من العام الماضي تصدير نحو (2.3) مليون رأس من المواشي الحية و (6850) طن من اللحوم و(3.8) ملايين قطعة من الجلود ليبلغ عائد البلاد من صادر الثروة الحيوانية نحو (439) مليون دولار، مبينا جهود حكومته في ترقية إنتاج وصادر الثروة الحيوانية من خلال توفير الخدمات البيطرية وتنفيذ البرنامج القومي لتأهيل صحة الحيوان .

وفي جانب التعدين أوضح بكري أن حكومته عملت على تعظيم موارد قطاع التعدين لتحقيق أقصى فائدة من النشاط فيه، فقد شرعت الحكومة في إنشاء بورصة الذهب والمعادن وكثفت من عمليات الرقابة على شركات الامتياز والتعدين التقليدي لتعظيم عائد الدولة من الذهب والمعادن الأخرى .

وأشار بكري إلى أن سياسة الدولة خلال الفترة الماضية هدفت إلى التركيز على عناصر القوة في الصناعة الإنتاجية الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية بتوجيه الاستثمارات الصناعية حسب الميزات النسبية والقدرات الإنتاجية والأسواق المستهدفة، حيث بدأ إنتاج السكر في نوفمبر 2017م لإنتاج نحو (611) ألف طن منذ بداية الموسم وهو ما يكفي 50% من الاستهلاك المحلي .

كما وفرت مصانع الأسمنت كل حاجة الاستهلاك المحلي المقدر بنحو (4) ملايين طن. وفي مجال النفط تم خلال فترة التقرير حفر بئرين استكشافيين كما تم حفر بئر تطويرية أظهرت شواهد استكشاف نفط، فقد تم انتاج 15.6 مليون برميل بنسبة 68% من المستهدف للنصف الثاني من العام، بينما تم شراء 9.8 ملايين برميل من الخام لسد العجز في المصافي وإمداد كهرباء أم دباكر باحتياجاتها بنسبة 100% .

وأشار بكري في تقريره إلى أن الطاقة الكهربائية المولدة خلال الفترة بلغت 8223 قيقاواط/ساعة بزيادة 11.8% عن نفس الفترة عن العام الماضي ويتواصل العمل لإضافة 300 ميغاواط من الطاقة الشمسية و200 ميغاواط من طاقة الرياح .

كما يتواصل العمل في برنامج حصاد المياه في ولايات السودان المختلفة لتوفير المياه النقية للإنسان والحيوان، حيث تم تنفيذ ما كان مخططا للنصف الثاني من العام بنسبة (65%) وتم توفير الضمانات لتنفيذ كل مشاريع الري بنسبة (96%) من المطلوب .

وأشار التقرير إلى اهتمام الدولة بقطاع النقل حيث وقعت العديد من الاتفاقيات لتطوير السكة حديد والموانئ البحرية وتم تشييد وتأهيل (641) كيلو متر من الطرق القومية ربطت أطراف الوطن برئاسات الولايات .

وأوضح التقرير أن الحكومة شرعت في إعداد الخريطة الاستثمارية القومية بعد أن توحدت الرؤى والمفاهيم بشأنها، وستبدأ انطلاقة العمل في إعدادها بالتنسيق مع حكومات الولايات، مشيرا إلى أن حكومته تتطلع إلى تنفيذ النافذة الموحدة للاستثمار في المستقبل القريب .

كما أشار التقرير إلى الجهد الذي بذلته الحكومة في تنظيم وتنسيق العون الأجنبي وتوجيهه لخدمة مقاصد الدولة العليا في التنمية وإعادة الإعمار ودعم الفقراء، كما أشار إلى تواصل السعي لإصلاح الميزان التجاري من خلال عقد العديد من اللجان الوزارية المشتركة .

وفي المجال السياحي أشار التقرير إلى أن جهود الترويج لقطاع السياحة أثمرت عن تزايد عدد السياح للبلاد حيث بلغ عددهم خلال النصف الثاني من العام (433.3) ألف سائح وبلغ الإيراد السياحي من هذا الإقبال (526) مليون دولار .

وأشار التقرير إلى اهتمام الدولة بالبيئة والمحافظة عليها ويجري تنفيذ العديد من المشروعات ذات التمويل المحلي والخارجي .

وأشار التقرير إلى أن الحكومة بذلت جهدا مقدرا مع المجتمع الدولي وحكومات الولايات لترقية وتطوير تعليم الأساس فجرى تشييد 1112 فصل دراسي بكامل خدماتها موزعة على 348 مدرسة في 11 ولاية مختارة .

وكذلك تطوير المناهج وحوسبة المقررات العلمية للتعليم الثانوي ومراجعة وتنقيح مناهج ذوي الإعاقة وامتد الاهتمام ليشمل المعلم بتدريب 31851 معلم ومعلمة على المنهج الجديد بمرحلتي الأساس والثانوي، فضلا عن إجراء الامتحان المهني للتأكد من تأهيل الخريجين لأداء الرسالة التعليمية .

كما تم خلال الفترة ترشيح 219919 طالب وطالبة للقبول بمؤسسات التعليم العالي، كما صدرت الموافقة على إنشاء 24 كلية جامعية جديدة لزيادة فرص القبول في المساقات المختلفة .

وأشار التقرير إلى أنه تركز الاهتمام في مجال العمل خلال فترة التقرير على مراجعة التشريعات فأجيز قانون الخدمة المدنية القومية الجديد استجابة للتعديل الدستوري الأخير وقانون ديوان الحكم الاتحادي وتمت مراجعة قانون المجلس الأعلى للثقافة العمالية، كما أجيز التصور الخاص باستيعاب حملة الدبلومات النظرية نظام الثلاث سنوات والسنتين في الخدمة العامة، وصدر القرار الخاص بربط الترقي بالتدريب الحتمي وتحديث استمارة تقييم العاملين لتكون أكثر عدالة وموضوعية في التقييم .



وأشار التقرير إلى أن الحكومة أولت اهتماما متعاظما بأمر التدريب وبناء قدرات الإنسان السوداني وتم خلال الفترة تدريب نحو 76 ألفا على المستوى الاتحادي ونحو 44 ألفا تدريبا تحويليا.

وأشار بكري في تقريره إلى تواصل الاهتمام بقطاعي الشباب والرياضة، برعاية المناشط المختلفة داخليا ودعم المشاركات الخارجية .

وأشار التقرير إلى أن العام 2017م شهد تقدما نوعيا وكميا في مجال الأمان الاجتماعي حيث امتد الدعم النقدي المباشر ليشمل 500 ألف أسرة مع تحسين الاستهداف وتجاوز صرف ديوان الزكاة على الفقراء مبلغ 1.6 مليار جنيه وبموجبه تم إخراج 35 ألف أسرة من دائرة الفقر. ومن خلال قومية التأمين الصحي زادت التغطية من 43.3% إلى 55.8% وأصبح عدد المشتركين 21.3 مليون مشترك، وأصبح عدد الفقراء المكفولين بالتأمين الصحي 12.7 مليون مشترك. وبلغ الصرف الاجتماعي المباشر من الحكومة على الفقراء 2.5 مليار جنيه شمل مصروفات الأنشطة الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة ودعم الأدوية المنقذة للحياة ودعم العمليات بالمستشفيات ودعم العلاج بالحوادث ودعم التأمين وعمليات القلب وغسيل الكلى .

كما أشار التقرير إلى أن الفترة الماضية شهدت توسعاً ملحوظاً في الخدمات الصحية حيث تم تعيين 4600 طبيب امتياز، كما تم تدريب 38895كادر طبي في مشروع التدريب المستمر للعاملين الصحيين، كما تواصلت جهود خفض أسباب وفيات الأمهات والأطفال حيث بلغت نسبة الولادة تحت إشراف كادر مدرب 93% من مجموع الولادة بالبلاد، كما ارتفعت نسبة التغطية بالخدمة الأساسية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، حيث بلغت نسبه الأطفال الذين تلقوا التطعيم الخماسي 95% .

من جانبهم أشاد النواب من خلال مداخلاتهم بجهود حكومة الوفاق الوطني ودعوا إلى مزيد من الجهد لاسيما في ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية ووضع المزيد من السياسات التي من شأنها أن تسهم في الخروج بالبلاد من الوضع الاقتصادي الحالي مع ضرورة المزيد من الاهتمام بمعاش الناس .



