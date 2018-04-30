والي الخرطوم يرأس اجتماع مجلس الوزراء ويشيد بأداء وزارة التربية والتعليم

الخرطوم 30-4-2018 م (سونا) - رأس الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم اليوم اجتماع مجلس وزراء حكومة الولاية .

و استمع المجلس لتقرير وزارة التنمية البشرية والعمل بحكومة الولاية حيث استعرض التقرير البرنامج التدريبي لتنمية الجدارات الأساسية التي تهدف لترقية أداء العاملين بولاية الخرطوم وتحقيق الهدف الاستراتيجي وإصلاح الدولة وتشمل عددا من الجدارات العليا والوسطى والأدنى من ذلك .

و أشار التقرير إلى إنشاء إدارة خاصة بالتدريب المجتمعي بولاية الخرطوم تهتم باللجان الشعبية ولجان المساجد وكافة منظمات المجتمع المدني بولاية الخرطوم، لافتا إلى تدريب ما يزيد عن 4000 موظف في برنامج الجدارات .

واستمع المجلس إلى تقرير وزير التربية والتعليم حول نتيجة امتحانات الأساس حيث جلس للامتحانات ما يزيد عن 156000 طالب وطالبة وكانت نسبة النجاح 87% بزيادة 1.5% عن العام السابق وجاءت محلية كرري في المرتبة الأولى ولوحظ تقدم المدارس الحكومية ومدارس الريف على ما سواها من المدارس .

وقدم المجلس التهنئة للعاملين في حقل التعليم في ولاية الخرطوم وأشاد بالأسر التي وفرت الأجواء المناسبة للطلاب وكذلك الجهات الأمنية التي وفرت المناخ الأمني حيث شهد العام استقرارا أكاديميا ملحوظا.

و أجاز المجلس توصيات القطاعين الخدمي الاجتماعي والقطاع الاقتصادي الخاصة بإجازة أوامر تأسيس المحليات في ولاية الخرطوم كما أجاز المجلس تعديل قانون الاستراتيجية والمعلومات بتعديل عبارة مركز المعلومات إلى هيئة المعلومات كما أرجأ المجلس إجازة قانون الأراضي غير المعمرة إلى المزيد من التمحيص.



