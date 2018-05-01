لجنة السلام و المصالحات بمجلس الولايات تدعو الى توفير إحتياجات النازحين بأبو كرشولا

الخرطوم 1-5-2018م(سونا)- دعا العميد (م) محمد البشير موسى رئيس لجنة السلام و المصالحات و الوحدة بمجلس الولايات الجهات المعنية التي تشمل مفوضية العون الإنساني و مفوضية نزع السلاح و التسريح و كل المنظمات بتقديم المساعدات الإنسانية و الضرورية و مواد الايواء والغذاء و المشروعات الإنتاجية للنازحين في جنوب كردفان بصفة عامة و محلية ابوكرشولا بصفة خاصة و أهمية تسريع الخطى في مسألة العودة الطوعية بأبوكشولا خاصه منطقة تيري .

و قال رئيس لجنة السلام في تصريح ل(سونا ) عقب لقائه اليوم وفدا من أبناء منطقة تيري بمحلية ابو كرشولا إنه استمع الي تنوير من أعضاء الوفد حول ظروف النازحين و رغبتهم للعودة الي منطقة تيري بعد استتباب الامن و الاستقرار و تحقيق السلام الاجتماعي مشيرا إلى أن الوفد طالب الجهات المعنية بضرورة توفير احتياجات و متطلبات العودة في اقرب وقت ممكن مشيرين الى اقتراب فصل الخريف .

