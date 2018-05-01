د.فيصل يخاطب احتفال اتحاد الصحفيين باليوم العالمي لحرية الصحافة بالخميس

الخرطوم 1--5-2018م(سونا)- يخاطب دكتور فيصل حسن ابراهيم مساعد رئيس الجمهورية بعد غد الخميس احتفال الاتحاد العام للصحفيين السودانيين باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو وذلك بداره بالاتحاد بالمقرن .

وقال رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الاستاذ الصادق الرزيقي إن الدعوة وجهت لعدد من الرموز الاعلامية والسياسية والدبلوماسية والحقوقيين والمدافعين عن حرية الصحافة وحقوق الانسان.

وأضاف الرزيقي أن البرنامج الاحتفالي بهذه المناسبة يحتوي علي مخاطبات وإشهار لليوم العالمي لحماية الصحفيين الذي أعدته واصدرته قناة الجزيرة والمعهد الدولي للصحافة بالاضافة الي ورشة عمل حول حرية الصحافة وقضاياها.



