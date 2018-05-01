حسبو يؤكد دعم السودان لكل المؤسسات والإتحادات التي تعزز العمل العربي المشترك

الخرطوم 1-5-2018م ( سونا) -أكد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن دعم السودان لكافة المؤسسات والاتحادات التي من شانها تعزيز العمل العربي المشترك الذي يحقق الاهداف المنشودة.

ورحب سيادته لدي لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم د. بدرية سليمان رئيس اتحاد قيادات المراة العربية باختيار السودان مقرا للاتحاد .

واوضحت رئيسة الاتحاد في تصريحات صحفية ان اللقاء ياتي في اطار دعم إتحاد قيادات المراة العربية ضمن منظومة العمل العربي المشترك الذي تدعو اليه الجامعة العربية مشيرة إلى الدور الفاعل للمراة العربية علي مستوى بلدانها او عبر المنظمات الإقليمية والدولية.

ولفتت بدرية الي ان النظام الاساسي للاتحاد اقر اختيار السودان ليكون دولة مقر ، وسيعقد بقاعة الصداقة بالخرطوم في يومي 10 و11 مايو الجاري إجتماع تكميلي للاجتماع التأسيسي الذي عقد في القاهرة .



