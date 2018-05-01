مساعد رئيس الجمهورية يؤكد التزام السودان بتحقيق السلام في البلاد

الخرطوم 1-5-2018م(سونا)-أكد الدكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية التزام السودان بتحقيق السلام في السودان و المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق).

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم وفد الكونجرس الأمريكي بحضور الأستاذ بشاره أرور وزير الثروة الحيوانية الذي أوضح في تصريح صحافي أنه تمت مناقشة عدد من القضايا شملت قضية الحوار الوطني و قضايا السلام و العلاقات بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية وقضايا الحريات الدينية بالإضافة إلى علاقات السودان مع المعارضة في الداخل والخارج و القضايا السياسية بالبلاد .

و قال بشارة إن الوفد استمع إلى تنوير عن الأوضاع في السودان بعد الحوار الوطني واتجاهه نحو الحوار الدستوري كما تم إطلاعهم على التوقيع على خارطة الطريق التي قدمت من الآلية رفيعة المستوى في إطار تحقيق السلام في السودان .

من جانبه قال ممثل وفد الكونجرس الأمريكي " إن مباحثاتنا اليوم في إطار المحادثات التي نجريها خلال زيارتنا التي تستغرق ثلاثة أيام، مضيفا " استمعنا الى تنوير واف ، وناقشنا بصراحة تامة مجريات الحوار الوطني" .

وقال نشيد بهذا الحوار الذي سيؤدي إلى السلام الدائم في السودان، مبينا بأن اللقاء ناقش موضوع العلاقات بين السودان والولايات المتحدة ، مشيدا بالحوار الوطني ، ومتمنيا له النجاح .

