رئيس الوزراء الإثيوبي يبدأ غداً زيارة رسمية للبلاد

الخرطوم 1-5-2018م(سونا)- يبدأ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي غداً الأربعاء زيارة رسمية للبلاد بدعوة من المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ، يرافقه وفد رفيع المستوى .

وقال السفير محمد عبد الله إدريس وزير وزارة الخارجية المناوب في تصريح ل(سونا ) إن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي سيجريان مباحثات تتناول التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التبادل التجاري والاقتصادي وأمن الحدود والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن المباحثات تأتي مواصلة للمباحثات التي جرت بين الرئيسين في مدينة بحر دار كما تأتي تتويجاً للزيارات الوزارية المتبادلة بين الجانبين .

وأضاف أن رئيس الوزراء الإثيوبي سيقوم بزيارات لعدد من المؤسسات والمشاريع خاصة في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي ، كما سيتم خلال الزيارة انعقاد مجلس الأعمال السوداني الإثيوبي المشترك لمناقشة قضايا التجارة ودور القطاع الخاص في هذا الخصوص .

وقال الوزير إن العلاقات السودانية الإثيوبية ظلت في تطور متواصل خلال السنوات الأخيرة وتم تعزيز هذه العلاقات بالمنافع المتبادلة والمصالح التي تحقق تطلعات الشعبين في الأمن والاستقرار والتنمية .

