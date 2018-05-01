منبر (سونا) يستضيف غدا المبادرة الشبابية الطوعية الوطنية

الخرطوم 1-5-2018م(سونا) - يستضيف منبر وكالة السودان للأنباء في الساعة الثانية عشر من ظهر غد الأربعاء، المبادرة الشبابية الطوعية الوطنية، للحديث حول العمل على تحقيق الغايات الشبابية والوطنية في السلام الشامل والتنمية المستدامة، وإيجاد الحلول العلمية والاجتماعية والثقافية للمشاكل .

وسيتحدث في المنبر اللواء فضل الله برمة ناصر نائب رئيس حزب الأمة القومي، ود.ربيع عبد العاطي القيادي بحزب المؤتمر الوطني، والأستاذ أيوب محمد عباس رئيس مبادرة شباب وشابات السودان .

والدعوة موجهة لكافة الأجهزة الإعلامية المحلية والعالمية .