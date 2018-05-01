نائب رئيس الجمهورية يترأس الاجتماع الخاص بالعودة الطوعية بولايات دارفور

الخرطوم 1-5-2018م (سونا) - رأس نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن، بالقصر الجمهوري، اليوم، الاجتماع الخاص بالعودة الطوعية بولايات دارفور، بحضور الوزارات والمؤسسات ذات الصلة.

وأوضحت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية مشاعر الدولب في تصريحات صحفية أن الاجتماع وقف على سير الإسناد للعودة الطوعية بالتركيز على دور وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية .

وأبانت أن نائب رئيس الجمهورية اطلع خلال اللقاء على تقرير مفوضية العون الإنساني فيما يتعلق بإعداد خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2018م وفقا للأولويات الوطنية وتوطين العمل الطوعي والانتقال من الإغاثة إلى التنمية والإعمار .

وأضافت الدولب أن نائب رئيس الجمهورية وقف على مساهمات المؤسسات الدولية ( منظمة الصحة العالمية ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الغذاء العالمي ) والتي أكدت استمرار شراكتها الدولية عبر برنامج العون الإنساني والتنمية لمعالجة أوضاع العائدين والمضي بهم نحو الاستقرار.

وكشفت الدولب عن تشكيل لجان متخصصة برئاسة الوزارات المعنية لإنزال الالتزامات إلى أرض الواقع .