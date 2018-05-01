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أخبار محلية - سياسية

النائب الأول لرئيس الجمهورية يلتقي بوفد الكنغرس الأمريكي

التاريخ : 01-05-2018 - 04:33:00 مساءً

الخرطوم في 1-5 -2018 م (سونا)- التقى الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي بمكتبه اليوم بمجلس الوزراء بوفد الكنغرس الأمريكي الذي يزور البلاد بدعوة من البرلمان.
وقال دانيال كليندي ممثل الوفد في تصريحات صحفية إن اللقاء تطرق للعلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية وقضايا حقوق الإنسان والحريات الدينية، مبينا أن الوفد تعرف على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها السودان في مختلف المجالات.
وأعرب عن سعادته بزيارة السودان، وقال (إنها شكلت فرصة للاطلاع عن قرب على مجمل الأوضاع في السودان)، مشيرا إلى الجهود المبذولة من أجل تحسين العلاقات بين الخرطوم وواشنطن.
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