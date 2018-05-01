رئيس مكتب سلام دارفور : مشاورات برلين تعثرت ولم تفشل

الخرطوم 1-5-2018م (سونا)- أكد الأستاذ مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور المشرف على مفوضيات دارفور أن الآليات التي أفرزتها وثيقة الدوحة لسلام دارفور ستظل هي التي تنفذ الاتفاقات في إطار الحركات التي توقع على وثيقة الدوحة .

و قال مجدي في حواره مع وكالة السودان للأنباء ينشر لاحقا إن مشاورات برلين بين الحكومة و الحركات المسلحة التي عقدت مؤخرا لم تفشل بل تعثرت، وأرجع مجدي تعثر المشاورات لأن الحركات طالبت بآليات تنفيذ جديدة للاتفاق قبل الاتفاق على أجندة التفاوض، لافتا إلى أن المشاورات كانت لتقريب وجهات النظر و التفاكر حول التفاوض في الدوحة في المرحلة المقبلة، مبينا أنه تم عقد لقاءات مع الخارجية الألمانية، و كانت الحركات تسعى لإيجاد آلية جديدة لتنفيذ الاتفاق الذي سيتم بينهم و بين الحكومة في الدوحة، مشددا على أنه مرفوض من قبل الحكومة طالما تمت الموافقة على أن الدوحة هي المقر للتفاوض و بوثيقة الدوحة التي تمت الموافقة عليها من قبل أهل المصلحة وكل الحركات و من أهل دارفور و المجتمع الدولي بأن تكون هي الأساسية حول إبرام أي اتفاق سيتم مع الحركات التي تأتي لاحقا في شكل برتكول، إما أن تكون برتكولا أمنيا في الترتيبات الأمنية أو في برتكول سياسي يخص هذه الحركة .