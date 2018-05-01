والي جنوب دارفور بالإنابة يلتقي السفير السويسري بالخرطوم

نيالا 1-5-2018م (سونا) - التقى والي ولاية جنوب دارفور بالإنابة المهندس سبيل أحمد سبيل وزير الزراعة والغابات بسفير دولة سويسرا بالخرطوم دانيال كافجي على رأس وفد كبير زار الولاية اليوم ضم ممثلين للسفارة النرويجية ، المعونة الأمريكية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي بغرض تمويل ومتابعة تنفيذ مشروعات خدمية بمحليتي قريضة وبليل ومنطقة جوغانة .

وأطلع الوالي بالإنابة المهندس سبيل الوفد على مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية بالولاية، مؤكدأ أن الولاية آمنة ومستقرة بفضل قرارات وإجراءات جمع السلاح مما أدى إلى سلام واستقرار دائم بكل ولايات دارفور، فضلا عن أنها مهدت لحكومة الولاية لوضع استراتيجية لعودة النازحين، كاشفا عن عودة (38) قرية عودة طوعية مع بداية هذا العام بالإضافة إلى الخيارات التي وضعتها الحكومة بتخطيط مخططات سكنية للنازحين أو الإدماج في المدن أو العودة إلى المناطق الأصلية مع توفير الخدمات الأساسية لهم، ولفت سبيل إلى عمل لجنة تنسيقية عليا مع الشركاء لتنفيذ استراتيجية الولاية للأمن والاستقرار والتنمية، يضم حكومة الولاية ، اليوناميد، المنظمات الدولية والوطنية والمجتمع المدني : قسمت إلى (4) لجان، وتشمل الحكم الراشد ، العودة الطوعية ، السلم الاجتماعي والاستقرار والتنمية.

ورحب سبيل بالوفد، مقدما شكره على ما قدموه من تمويل لمشاريع في محليتي قريضة وبليل ساهم في استقرار المجتمع، مؤكدأ أن زيارة الوفد بغرض تمويل المشروعات والوقوف ميدانيا على ما تم إنجازه، وقال سبيل: (الولاية خالية من التمرد بنسبة (97%) وده يتيح فرصة للمنظمات لتقديم الخدمات بصورة أكبر)، وطالب سبيل الوفد والمنظمات الدولية والمعونة الأمريكية بدعم استقرار النازحين والعائدين في مناطق العودة الطوعية والمناطق المتأثرة بالحرب بتقديم خدمات الصحة والمياه والتعليم، مؤكدا تعافي الولاية تماما واستقرارها أمنيا .

وأعرب سفير دولة سويسرا دانيال كافجي رئيس الوفد عن سعادته بزيارة نيالا وجنوب دارفور لأول مرة، بجانب سعادته بحفاوة الاستقبال واستقرار الولاية، لافتا إلى أن زيارتهم تمتد إلى ثلاثة أيام لتفقد بعض المشاريع والبرامج في مدينة نيالا وخارجها، وقال دانيال: (إن الهدف من البرنامج اوالمشروع إحداث نقله في المجتمع بإيجاد دخل وسبل كسب المعيشة وتحويلهم من مجتمع متلقين للدعم إلى منتجين يسهموا في الإنتاج والدخل القومي).

وكشف دانيال أن المشروع يعمل في مجال بناء السلام ويهدف لإيجاد آليات مجتمعية على مستوى المجتمعات المحلية تكون لها القدرة على فض النزاعات التي تحدث من وقت لآخر بالإضافة إلى مشروع سبل كسب المعيشة، ويتم تنفيذها عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقال عمر إسحاق مسؤول البرنامج الإنمائي

(وجدنا تعاون صادق من حكومة الولاية وكافة المؤسسات بالولاية مكننا من الإنجازات التي تمت ).