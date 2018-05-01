مساعد رئيس الجمهورية يطلع على مجمل الأوضاع بولاية شمال دارفور

الخرطوم 1-5-2018م(سونا) - اطلع مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم على مجمل الأوضاع بولاية شمال دارفور والاستقرار الذي تشهده الولاية و جهودها في تعزيز السلم الاجتماعي بين المجموعات السكانية .

وأوضح والي الولاية عبد الواحد يوسف في تصريحات صحفية عقب لقائه بالقصر الجمهوري اليوم مساعد رئيس الجمهورية أن المساعد وجه بحل الإشكلات الأمنية خاصة وأن الولاية مقبلة على فصل الخريف الذي تكثر فيه الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين، مشيرا إلى تكوين لجنة حماية الموسم الزراعي التي تقوم بفتح المسارات منعاً لتلك الاحتكاكات .

وأضاف الوالي أن اللقاء بحث الإجراءات الاقتصادية بالولاية وسبل مواجهة أزمة الوقود.



