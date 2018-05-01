الساعة الآن اليوم آخر تحديث 05:54:00 PM

أخبار محلية - سياسية

مساعد رئيس الجمهورية يطلع على مجمل الأوضاع بولاية شمال دارفور

التاريخ : 01-05-2018 - 05:54:00 مساءً
الخرطوم 1-5-2018م(سونا) - اطلع مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم على مجمل الأوضاع بولاية شمال دارفور والاستقرار الذي تشهده الولاية و جهودها في تعزيز السلم الاجتماعي بين المجموعات السكانية .
وأوضح والي الولاية عبد الواحد يوسف في تصريحات صحفية عقب لقائه بالقصر الجمهوري اليوم مساعد رئيس الجمهورية أن المساعد وجه بحل الإشكلات الأمنية خاصة وأن الولاية مقبلة على فصل الخريف الذي تكثر فيه الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين، مشيرا إلى تكوين لجنة حماية الموسم الزراعي التي تقوم بفتح المسارات منعاً لتلك الاحتكاكات .
وأضاف الوالي أن اللقاء بحث الإجراءات الاقتصادية بالولاية وسبل مواجهة أزمة الوقود.

ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء