وزير الداخلية: جهود اللجان المشتركة لإعادة ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا تميزت بتجربة رائدة

الخرطوم 1-5-2018 (سونا) - قال وزير الداخلية حامد منان إن الجهود المبذولة من اللجان المشتركة لإعادة ترسيم الحدود ووضع العلامات بين السودان وإثيوبيا، تميزت بتجربة رائدة وثرة متماشية مع المبادئ العامة للمنظمات الدولية والإقليمية والقانون الدولي العام والأعراف، مؤكداً أن السودان بدأ الاهتمام بترسيم حدوده منذ أول حكومة وطنية بعد الاستقلال.

وقال في رده على سؤال مقدم من العضو دكتور علي عبد الرحمن بالبرلمان حول ترسيم الحدود ووضع العلامات مع الجارة إثيوبيا- قال إن إعادة ترسيم الحدود الدولية يتم عبر التوافق بين الدولتين المراد ترسيم الحدود بينهما.

وأشار الى استعداد السودان لترسيم حدوده، قائلاً إنه لاتوجد خلافات على الوضع الرسمي والفني، مبيناً أنهم قاموا بكل ما يليهم من ترسيم ، مضيفاً أنها مسألة سيادة وطنية وتحسم على مستوى قيادة البلدين.

وأكد أهمية الاستفادة من تجربة القوات المشتركة مع تشاد، قائلاً إن علاقتنا مع اثيوبيا علاقة استراتيجية ولدينا مصالح مشتركة معها . مضيفا أن الاستيطان في الشريط الحدودي يمثل الحل الأمثل، موضحاً أن دور القبائل والمجتمع المدني يعول عليه في التعايش السلمي بين القبائل في الحدود بين الدولتين.



