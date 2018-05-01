السجن المؤبد لمغتصب طفلة بشمال دارفور

الفاشر 1-5-2018م (سونا) - أصدرت محكمة الطفل بالفاشر برئاسه القاضي مولانا برعي محمد تبن قاضي المحكمة العامة، اليوم، حكما قضى بإدانه متهم تحت طائلة المادة 45/ب من قانون الطفل لسنة 2010م، ووقعت عليه عقوبة السجن المؤبد لمدة عشرين عاما، والغرامة عشرين ألف جنيه، تحصل مدنيا.

وتعود تفاصيل البلاغ في إلى أنه وبتاريخ 16/ 8/ 2016م حوالي الساعة الثامنة صباحا بمنزل المدان بحي شمال الأهلية، قام المدان وهو جار لأسرة المجنى عليها باستدراج المجنى عليها والتي تبلغ من العمر خمس سنوات، واغتصابها .

هذا وقد مثل الحق العام وكيلا النيابة عجيب عمر آدم وعلاء الدين دفع الله علي، مساعدا المدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة، فيما مثل الدفاع الأستاذ منير محمد خاطر المحامي.

