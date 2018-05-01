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أخبار محلية - سياسية

السجن المؤبد لمغتصب طفلة بشمال دارفور

التاريخ : 01-05-2018 - 06:59:00 مساءً
الفاشر 1-5-2018م (سونا) - أصدرت محكمة الطفل بالفاشر برئاسه القاضي مولانا برعي محمد تبن قاضي المحكمة العامة، اليوم، حكما قضى بإدانه متهم تحت طائلة المادة 45/ب من قانون الطفل لسنة 2010م، ووقعت عليه عقوبة السجن المؤبد لمدة عشرين عاما، والغرامة عشرين ألف جنيه، تحصل مدنيا.
وتعود تفاصيل البلاغ في إلى أنه وبتاريخ 16/ 8/ 2016م حوالي الساعة الثامنة صباحا بمنزل المدان بحي شمال الأهلية، قام المدان وهو جار لأسرة المجنى عليها باستدراج المجنى عليها والتي تبلغ من العمر خمس سنوات، واغتصابها .
هذا وقد مثل الحق العام وكيلا النيابة عجيب عمر آدم وعلاء الدين دفع الله علي، مساعدا المدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة، فيما مثل الدفاع الأستاذ منير محمد خاطر المحامي.
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