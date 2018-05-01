والي شرق دارفور : العام الحالي سيكون عام السلام والتنمية والاستقرار بالولاية

الخرطوم 1-5-2018م (سونا) - اكد والي ولاية شرق دارفور أنس عمر أن العام الحالي سيكون عام السلام والتنمية والاستقرار بالولاية ، وقال " سنعبر بالولاية من الخوف إلى الأمن، ومن النزاع إلى الاستقرار وإحداث التنمية المنشودة لمواطني الولاية "، مضيفا أن الولاية تنعم بهدوء غير معهود .

وقال الوالي في حوار أجرته معه (سونا) "ينشر لاحقا"، إن الولاية شهدت استقرارا أمنيا كبيرا بفضل الجهود التي بذلتها حكومة الولاية ورئاسة الجمهورية وكافة القوات النظامية الأخرى لافتا إلى أن المصالحات القبلية التي شهدتها الولاية أسهمت في نزع فتيل الصراعات، وحققت التراضي بين كافة مكونات الولاية .

وفيما يتعلق بجهود حكومة الولاية في جمع السلاح قال " إنها حققت نتائج إيجابية كبيرة أسهمت في بسط هيبة الدولة والقضاء على كل أنواع الانفلات والخروج عن القانون" ، وأشاد الوالي بالمواطنين الذين وقفوا مع قرارات الدولة الرامية إلى بسط الأمن والاستقرار في كافة ربوع السودان من خلال جمع السلاح،

وأشاد بالجهود التي ظلت تقدمها دولة قطر للسودان قيادة وحكومة وشعبا من دعم ومساندة لجهود الحكومة لتحقيق الاستقرار والسلام في دارفور، وقال إن جهود قطر أثمرت في تحقيق الاستقرار واستتباب الأمن، لافتا إلى القرى القطرية التي نفذتها قطر ضمن مبادرتها لتنمية دارفور.

وقال والي شرق دارفور إن الولاية تولي قضيتي الأمن والتعليم اهتماما متعاظما وصولا إلى التنمية المستدامة، مشيرا إلى تخصيص نسبة 60 % من موزانة الولاية لدعم التعليم، مستعرضا الطفرة التي تحققت في مجال التعليم بإنشاء العديد من المدراس وتدريب المعلمين وتقليل نسبة التسرب من المدارس، مضيفا أن جامعة الضعين تمثل مفتاح عملية النهضة في الولاية في إحداث التنمية المنشودة عبر إنشاء شبكات الطرق والمياه .

وتطرق الوالي إلى المشروعات التنموية والاقتصادية التي تعتزم الولاية تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وإدخال محطة كهرباء كاملة لمحلية الضعين، وقال "إن الولاية تمثل حجر الزواية ومركز ثقل تجاري كبير"، لافتا إلى إنشاء أكبر مصنع للفول السوداني بالولاية، مضيفا أن الولاية بها مميزات تجعلها ولاية جاذبة للاستثمار.

ودعا الوالي أبناء الولاية إلى التعاون والتكاتف للعبور بالولاية إلى بر الأمان وتحقيق الطفرة التنموية الكبرى لافتا إلى التعاون والتنسيق بين كافة القوى والأحزاب السياسية بالولاية والتي تعمل بتناغم تام من أجل مصلحة البلاد .

