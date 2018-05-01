المجلس الوطني يحيل بيان وزارة الداخلية للجنة المختصة

الخرطوم 1-5-2018 (سونا) - أحال المجلس الوطني فى جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد محمد آدم التجاني نائب رئيس المجلس بيان وزارة الداخلية حول أداء الوزارة للنصف الثاني من العام 2017 والربع الأول من العام 2018 للجنة المختصة، قدمه حامد منان وزير الداخلية.

وقال وزير الداخلية إن الأداء اتسق مع متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد من حراك وتحديات كبيرة تستهدف أمنها واستقرارها وقيمها ومواردها وأرضها، مضيفاً أن ذلك يستوجب مضاعفة الجهود لتنفيذ برامج حفظ الأمن والاستقرار بالتركيز على تطوير الأداء الشرطي في المجال الجنائي.

وأشار الوزير الى ماتم تنفيذه في إطار برنامج إصلاح أجهزة الدولة وتوصيات الحوار الوطني، مستعرضاً ماتم من برامج في تنفيذ وتطوير منع وكشف الجريمة وحماية الأسرة والطفل ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتطوير عمليات الامن الداخلي بجانب الموارد البشرية والسلامة المرورية والدفاع المدني فضلاً عن الحياة البرية والشرطة الشعبية والمجتمعية.

وفي محور اللاجئين قال وزير الداخلية إن السودان يستضيف أكثر من (2) مليون لاجئ من دول الجوار وغيرها، مشيراً إلى أن الحلول الدائمة لمشكلة اللجوء هي العودة الطوعية وإعادة التوطين والادماج في المجتمع المحلي.

وأضاف منان أنه بدا العمل في عملية تسجيل اللاجئين بولاية الخرطوم بعد ادخال بصمة العين لمعرفة الاحصائية الحقيقية للاجئين في ولاية الخرطوم، مشيراً إلى أنه تم حتي الآن تسجيل (49727) لاجئ.

وأكد مشاركة وزارته بفعالية في عدد من المنظمات الدولية والاقليمية، قائلاً إنه في مجال مكافحة جرائم وتهريب البشر والاتجار فيهم أن السودان تقدم - من خلال عملية الخرطوم المقترح - قيام مركز إقليمي عملياتي واستضافته في السودان.

وأبان أنه في المحور الاجتماعي أن وزارته تسعى لتقديم أفضل الخدمات الاجتماعية لمنسوبيها لتحقيق الاستقرار الوظيفي.

واستعرض منان التحديات التي جابهت الأداء وأثرت على تنفيذ البرامج والمشروعات، قائلاً إننا نطمع في دعم البرلمان لتحقيق الاستقرار للشرطي بتحسين شروط الخدمة وتوفير التمويل لمشروعات الوزارة وبرامجها لإنجاحها وإصدار التشريعات التي تحقق الحماية القانونية للشرطي.

