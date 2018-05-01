البرلمان يحيل بيان وزارة العدل للجنة المختصة

الخرطوم 1-5-2018 (سونا) - احال المجلس الوطنى فى جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد محمد آدم التجاني نائب رئيس المجلس الوطني بيان وزارة العدل حول اداء الوزارة للنصف الثاني من العام 2017 والربع الأول من العام 2018 قدمه دكتور ادريس ابراهيم جميل وزير العدل.

واستعرض وزير العدل أداء وزارته واستمرارها فى تعزيز حقوق الانسان والرد علي تقرير الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان الى جانب تقديم الخدمات القانونية لأجهزة الدولة وقال إن الوزارة قامت بدراسة ومراجعة صياغة 175 وثيقة دولية ومذكرات تفاهم وبروتكولات برامج تنفيذية.

وامن جميل على أن وزراته تعمل فى توسيع علاقتها من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالقانون والعدالة ، وقال ان الوزارة في اطار تنفيذ برنامج اصلاح الدولة ومخرجات الحوار الوطني قامت بدراسة وصياغة عدد (33) مشروع قانون وتعديل.

