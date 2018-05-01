المجلس الوطني يحيل بيان وزارة مجلس الوزراء للجنة المختصة



الخرطوم 1-5-2018 (سونا) - أحال المجلس الوطني - في جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد محمد آدم التجاني نائب رئيس المجلس بيان وزارة رئاسة مجلس الوزراء حول أداء الوزارة للنصف الثاني من العام 2017 والربع الأول من العام الحالي قدمه الاستاذ احمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد الوزير أن الأداء جاء متماشيا مع الهدف الاستراتيجي للوزارة بالمساعي المبذولة في تسخير البيئة المادية والفكرية لتطوير الدور الاستشاري والتخطيطي لدعم اتخاذ القرار بكفاءة وفاعلية.

وقال الوزير ان نسبة تنفيذ المشروعات بلغت 70,7% وأنه تم توظيف الموارد بالكفاءة المطلوبة لتنفيذ المشروعات المجازة في خطة الوزارة.

وأوضح الوزير أن خطة الوزارة تضمنت (60) مشروعاً لتنفيذها خلال الفترة، قائلاً إن وزارته سعت الى تحقيق (15)هدفاً من أهداف الخطة الثالثة 2017-2020 وعبرت عن ذلك بعدد من المشروعات.

وقال إن أداء وزارته، كان قائما على معاونة مجلس الوزراء في أداء مهامه الأساسية من خلال المساهمة في سن التشريعات والقوانين، وإحالتها الى المجلس الوطني للإجازة النهائية؛ بجانب تهيئة المناخ للوزراء لمناقشة الموضوعات المجازة في خطة عمل المجلس؛ ثم إصدار قرارات رئيس مجلس الوزراء القومي ومتابعة تنفيذها، مضيفاً أن نسبة تنفيذ القرارات بلغت ولأول مرة 97%.