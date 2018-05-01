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أخبار محلية - سياسية

والي البحر الاحمر : الولاية تشهد استقراراً وتوافق سياسي

التاريخ : 01-05-2018 - 10:09:00 مساءً
الخرطوم 1-5-2018م (سونا) - أكد الاستاذ علي أحمد حامد والي ولاية البحر الاحمر أن ولايته تشهد استقراراً سياسيا في ظل الحوار الوطني والتوافق السياسي بين كافة مكونات الولاية الحزبية .
ودعا الوالي خلال اللقاء الخاص الذى اجرته هيئة اذاعة و تلفزيون ولاية البحر الاحمر بالتنسيق مع وكالة السودان للانباء حول قضايا عمال الشحن والتفريغ كافة مكونات الولاية التعاون والعمل سويا من اجل مصلحة الولاية وتنميتها .
وانتقد علي حامد بعض الجهات التى تحاول تسييس قضية عمال الشحن وقال " هناك البعض يحاول تنفيذ اجندته الشخصية على المصلحة العامة للعمال ، مؤكدا التزام حكومة الولاية بحقوق كافة عمال الشحن والتفريغ .
ونفى الوالي خصخصة الموانئ البحرية، مرحبا بكافة الاستثمارات الخارجية لتطوير ميناء سواكن مما سيسهم فى تطوير النقل البحري عبر الشراكات مع مختلف دول العالم.
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