والي البحر الاحمر : الولاية تشهد استقراراً وتوافق سياسي

الخرطوم 1-5-2018م (سونا) - أكد الاستاذ علي أحمد حامد والي ولاية البحر الاحمر أن ولايته تشهد استقراراً سياسيا في ظل الحوار الوطني والتوافق السياسي بين كافة مكونات الولاية الحزبية .

ودعا الوالي خلال اللقاء الخاص الذى اجرته هيئة اذاعة و تلفزيون ولاية البحر الاحمر بالتنسيق مع وكالة السودان للانباء حول قضايا عمال الشحن والتفريغ كافة مكونات الولاية التعاون والعمل سويا من اجل مصلحة الولاية وتنميتها .

وانتقد علي حامد بعض الجهات التى تحاول تسييس قضية عمال الشحن وقال " هناك البعض يحاول تنفيذ اجندته الشخصية على المصلحة العامة للعمال ، مؤكدا التزام حكومة الولاية بحقوق كافة عمال الشحن والتفريغ .

ونفى الوالي خصخصة الموانئ البحرية، مرحبا بكافة الاستثمارات الخارجية لتطوير ميناء سواكن مما سيسهم فى تطوير النقل البحري عبر الشراكات مع مختلف دول العالم.

