والي البحر الاحمر :المؤسسات الجديدة لعمال الشحن والتفريغ جاءت للمحافظة على حقوقهم

الخرطوم 1-5-2018م (سونا) - أكد الاستاذ علي أحمد حامد والي ولاية البحر الاحمر ان المؤسسات الجديدة التي تم تكوينها لعمال الشحن والتفريغ جاءت للمحافظة على حقوق العمال بالموانئ البحرية وتطوير واصلاح القطاع ومواكبة التجديد .

جاء ذلك مساء اليوم في لقاء خاص اجرته معه اذاعة وتلفزيون ولاية البحر الاحمر بالتنسيق مع وكالة السودان للانباء حول قضايا عمال الشحن والتفريغ مؤكدا ان الادارة الجديدة تشمل خمس مؤسسات تهدف الى اصلاح القطاع وتحسين الاجور وايجاد معينات للعمال تتمثل في التأمين الصحي وفوائد مابعد الخدمة، مشيرا الى ان رئيس الجمهورية منح 1000 شخص من العمال معاشا استثنائيا تقديرا لهذا القطاع المهم .

وقال الوالي ان الولاية تقف الى جانب مواطنيها والدفاع عن حقوقهم وانها مسؤولة عن حل اي تظلمات تلحق بهم، مشيرا الى ان هذه المؤسسات تضمن البقاء للعاملين في وظائفهم، مؤكدا ان المؤسسات الجديدة هي ملك لهؤلاء العمال، موضحا ان ادارة المؤسسات قامت بحصر جميع العاملين في هذا القطاع لضمان استمرارية عملهم وفق الخطة الجديدة، مشيرا الي انه قام بتكوين لجنة لمتابعة هذا الاصلاح والتطور لعمال الشحن، مناشدا ابناء الولاية بدعم هذا المشروع الذي يأتي في مصلحة العمال .

واوضح الوالي ان الحكومة تسعى من خلال هذة المؤسسات لاستقرار العمال وحمايتهم ومستقبل معاش اسرهم عن طريق قانون العمل .

