الوطني بغرب كردفان يناقش الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة

الفولة 2 - 5 - 2018 م ( سونا ) - عقد المكتب التنفيذي للمؤتمر الوطني بغرب كردفان اجتماعآ برئاسة نائب رئيس الحزب المكلف الأستاذ شيبون الضوي موسى بحضور رؤساء القطاعات ونوابهم وأمناء الأمانات وتناول الاجتماع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والوضع السياسي الراهن بالولاية.

وقال الأستاذ شيبون الضوي موسى في تصريح لـ(سونا) إن الأزمة التي تمر بها البلاد هي امتحان حقيقي لكل مكونات المجتمع .

وأكد أن الظروف التي يمر بها الوطن لا تزيده إلا تماسكآ ووحدة .

وأبان أن الأيام القادمة ستشهد انفراجا في أزمة الوقود ويعود الوضع لطبيعته بعد أن عادت مصفاة الجيلي للعمل بصورة طبيعية.

وأكد شيبون أن مسيرة الإصلاح ومحاربة الفساد ستمضي إلى الأمام مثمنآ دور رئاسة الجمهورية في معالجة مواطن الخلل وإنشاء محكمة الفساد .

وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد تكوين المجالس التشريعية للمحليات..

وأشاد سيادته بمجلس الأحزاب السياسية والدور الكبير الذي ظل يقوم به في الفترة الماضية مؤكدآ أن القوى السياسية بالولاية شريك أساسي في حكومة الوفاق الوطني وستمضي قدمآ في تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني .

وفي ختام اللقاء وجه سيادته بتكوين غرفة للمتابعة ومراجعة مواطن الخلل على كافة المستويات وتفعيل دور الحسبة والانضباط على مستوى المؤتمر الوطني ومحاسبة كل من يخالف اللوائح المنظمة لدولاب العمل بالحزب وفق النظام الأساسي.

.