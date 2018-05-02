بكري يوجه بإزالة كافة العقبات التي تواجه مشاريع استقرار الشباب

الخرطوم 2-5-2018م (سونا) - وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح بإزالة كافة العقبات التي تواجه مشاريع استقرار الشباب.

وأكد النائب الأول لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم علاء الدين محمد أحمد مدير عام مشاريع استقرار الشباب ، اهتمام الدولة ودعمها للمشروعات التي من شأنها محاربة البطالة وسط الشباب.

وأوضح علاء الدين في تصريحات صحفية أنه أطلع النائب الأول على مشروعات استقرار الشباب للعام 2017م وخطة العام 2018م.

وأشار مدير مشاريع استقرار الشباب إلى أهمية قيام مشروعات نموذجية في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني حتى تكون للشباب مساهمة كبيرة في دفع عجلة الاقتصاد القومي.

ولفت إلى ضرورة تمكين الشباب من الاستفادة من الفرص المتاحة من المشروعات عبر تسهيل عمليات التمويل الأصغر.