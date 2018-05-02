السنوسي يطلع على موقف دعم الشرائح الضعيفة

الخرطوم 2-5-2018 م (سونا) - اطلع مساعد رئيس الجمهورية الشيخ إبراهيم السنوسي على موقف دعم الشرائح الضعيفة والفقراء عبر وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية.

ووقف لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم مشاعر الدولب وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية على سير عمليات حصر الفئات المستهدفة التي بدأت في العام 2011م .

وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية عقب اللقاء أن وزارتها تعمل على تطوير عمليات الحصر من خلال تأسيس قاعدة بيانات إلكترونية لتسهيل الوصول إلى المستهدفين مشيرة إلى أن مساعد رئيس الجمهورية وجه بزيادة الدعم المقدم لهذه الشرائح حتى يتسق مع متطلبات الظرف الاقتصادي الحالي.

وأكدت الدولب أن وزارتها ستشرع في تقديم المقترحات اللازمة لمجلس الوزراء وللمجلس الوطني في هذا الخصوص.

