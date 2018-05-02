مكتب سلام دارفور يشرع في إنفاذ برنامج العودة الطوعية

الخرطوم 2-5-2018م (سونا) - شرع مكتب سلام دارفور بمفوضياته الست في إنفاذ توجيهات نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن رئيس اللجنة العليا لإسناد العودة الطوعية للنازحين واللاجئين في دارفور .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس مفوضيات دارفور برئاسة رئيس مكتب سلام دارفور والمشرف العام للمفوضيات الأستاذ مجدي خلف الله والذي انعقد اليوم بمكتبه بالخرطوم .

و قال مجدي في تصريح لـ(سونا) إن الاجتماع قرر تحويل مجلس المفوضين إلى غرفة عمليات لمتابعة العمل في تنفيذ برامج العودة الطوعية للنازحين واللاجئين عقب نجاح حملة جمع السلاح التي ساهمت بصورة فاعلة في تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع ولايات دارفور .

و أضاف مجدي أنه تم الاتفاق على تنفيذ برامج العودة الطوعية حسب توجيهات نائب الرئيس بأن تعطى مشكلة المياه الأولوية القصوى ومن ثم الإيواء والغذاء عبر التنسيق المحكم مع الولايات ورؤساء لجان الإسناد للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين بولايات دارفور .