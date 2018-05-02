د. النجيب قمر الدين: راضون عن أوضاع الحريات الصحفية بالسودان ونأمل أن يجد الصحفيون فرصة للتعبير عن قضايا بلدهم

الخرطوم 2-5-2018م(سونا) - أعلن الدكتور النجيب آدم قمر الدين رئيس المنظمة السودانية للحريات الصحفية أن المنظمة ستبدأ غدا الاحتفال باليوم العالمى لحرية الصحافة الذى يصادف الثالث من مايو من كل عام وذلك فى إطار الاحتفال الرسمى فى كل انحاء العالم بهذه المناسبة وذلك للتذكير بالدور الرسالى للصحافة بان يسود الصحفيين اقلامهم لخدمة البشرية جمعاء.

وحيا سيادته فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمقر المنظمة بهذه المناسبة الصحفيين فى كافة أنحاء العالم قائلا: "أحيي كل الصحفيين فى الخنادق وارض المعارك والمعتقلات واحيي أسرهم والمجتمع المدنى بعموميته الذى ظل يقف مع الصحفيين ويسعى لحمايتهم".

وقال سيادته: "إننا راضون تمام الرضا عن حرية الصحافة فى السودان وإن الصحافة لها محددات للانطلاق نحو رسالتها ونأمل ان يتهيأ المناخ للصحافة" مبينا ان هناك معاناة تعتبر مقبولة معربا عن أمله في

ان يجد الصحفى فرصة للتعبير عن قضايا بلده وان يكون محل تقدير الجميع، مشيرا الى وقوف المنظمة بجانب الصحف والصحفيين والمدافعة عن حقوقهم المتعلقة بالحريات والتضامن معهم.

وقد تلى د. النجيب فى المؤتمر الصحفى التقرير الذى أعدته المنظمة بمناسبة اليوم العالمى للصحافة بشأن حرية الصحافة فى كافة انحاء العالم.

وقال إن هذا اليوم يشكل وقفه للتأمل فى اوضاع الحريات الصحفية والتضامن مع الصحفيين الذين يتعرضون للانتهاكات ودعوة للمنظمات الدولية والحكومات للعمل على إيقاف الانتهاكات وتحسين أوضاع الحريات الصحفية فى كل بلدان العالم.