حسبو يوجه بوضع خطة لتحديد مطلوبات انتقال اللجنة الإشرافية بكل إداراتها إلى أبيي



الخرطوم 2-5-2018م(سونا) - وجه نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بوضع خطة لتحديد مطلوبات انتقال اللجنة المشتركة للإشراف على منطقة أبيي جانب السودان بكامل إداراتها لمباشرة أعمالها من داخل المنطقة .

ووقف حسبو لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم ، بـ حسن علي نمر رئيس اللجنة الإشرافية المشتركة لأبيي (جانب السودان)، على ما تم تنفيذه من مخرجات الاجتماع السابق خاصة فيما يتعلق بالتعايش السلمي والتواصل المجتمعي بين قيادات الإدارة الأهلية من المسيرية والدينكا .

وأوضح نمر في تصريحات صحفية أن اللقاء تناول ترتيبات اجتماع اللجنة الإشرافية المشتركة جانب السودان ودولة جنوب السودان وقيادات الإدارة الأهلية بالجانبين الذي دعا له الاتحاد الإفريقي للوقوف على تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق الذي عقد في منتصف نوفمبر 2017م في إطار اتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية التي وقعت في 2011م .

وأضاف نمر أن الاجتماع تطرق إلى التحضير الجيد للموسم الزراعي القادم من حيث الوقود والتقاوى والجمعيات الزراعية لتأمين الغذاء، بجانب الخدمات الأساسية وكل مطلوبات الاستقرار.

